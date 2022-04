Aurelie BIGAUD

Récemment diplômée d'une Licence d'économie et Gestion parcours Management des entreprises. Ma forte expérience en industrie pharmaceutique m'oriente vers les métiers tels que "coordinatrice de production" ou "responsable de production". Je suis également certaine que mon profil peut correspondre à d'autres métiers. Je reste bien évidemment à l'écoute de toutes autres propositions de poste que vous jugerez correspondre à mon profil. Ma devise est "épanouissement au travail", source de motivation et facteur clé de la réussite. Mon sens des responsabilités, mon dynamisme et ma bonne humeur ont toujours été gage d'une intégration rapide.



Mes compétences :

Manager

Comptabilité

Gestion production

Internet

Gestion de projets