Eléonore EVENO

Intelligence économique sur les marchés étrangers



Au sein du service international de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Région, je suis en charge de l'Observatoire International pour la Basse-Normandie.



Je suis en contact avec un public assez large : entreprises, porteurs de projet, prestataires, institutionnels, étudiants ou particuliers.



Mes compétences sont multiples et variées :



- hotline réglementaire : j'informe sur la réglementation, les formalités, la fiscalité, les conditions générales de vente et de livraison pour tout projet de développement, à l'export mais également à l'import, et ce, pour tout type de produits/services et pour tous les pays.

Je traite ainsi plus de 400 questions par an.



- études de marchés internationales : j'appuie et accompagne dans la détection de marchés porteurs, je réalise des panoramas pays, des focus sectoriels. Je mets à disposition des annuaires d'entreprises dans le cadre de démarche de prospection.



- réalisation à la demande de veille internationale individualisée : sélection d'appels d'offres internationaux, alertes sur les actualités réglementaires internationales...



- rédaction et envoi d'une newsletter mensuelle (1.200 abonnés)



- études sur la Basse-Normandie : mise à disposition d'informations sur notre région, ses secteurs économiques et des données sur son commerce extérieur.



Je participe également à la mise en place d'actions internationales : journées pays, séminaires, atelier thématique de découverte de l'export...



La variété des questions et thèmes traités tous les jours nécessite beaucoup de réactivité, d'analyse et de synthèse mais quelle ouverture sur le monde et les entreprises !



Mes compétences :

Informatique

International

Étude de marché

Import export

Export

Commerce international

Documentation

Import

Douane

Fiscalité internationale

Veille