Je recherche un stage non rémunéré pour entrer en licence pro MQSE à la rentrée prochaine, ainsi que des professionnels de la qualité qui pourrait me présenter leurs missions et compétences je suis actuellement en plein bilan de compétences pour j'espère une réorientation



Mes compétences :

Respect des procédures hygiène alimentaire

Prévention des risques psycho-sociaux

Connaissances des publics adultes travailleurs ESA