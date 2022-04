Aurélie BINELLI

La Poste est un acteur majeur de l'emploi en France et nous recherchons des collaborateurs.



Avec ses 4 grands pôles d'activités (Courrier - Colis - Banque - Enseigne) Le Groupe La Poste vous offre des missions synonymes de mobilité et de diversité, à l'image de ses 260 000 collaborateurs.



Rejoindre La Poste c'est choisir un employeur de référence développeur de talents.



- Consultante en recrutement et développement des compétences au sein de la région Nord-Est (Alsace, Lorraine, Champagne Ardenne), je m'occupe d'identifier et d'évaluer les candidats pour le groupe La Poste.



- Psychologue du travail, j'ai commencé comme consultante en mobilité professionnelle pour évoluer vers responsable de prestations au sein du Cabinet Virgule. J'ai ensuite intégré La Poste en 2013.



Profils recherchés (H/F):

- Conseiller clientèle

- Conseiller financier



Voici nos offres :

http://www.laposterecrute.fr/nous-rejoindre/rechercher-une-offre.html



Prenez contact avec moi pour connaitre toutes les opportunités :

aurelie.binelli@laposte.fr



Mes compétences :

Tests psychotechniques

Animation de formations

Recrutement

Conseil en recrutement

Orientation professionnelle