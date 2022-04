Aurélie BLAIZE

Après avoir suivi des études d'histoire, j'ai décidé de m'orienter vers le journalisme. Pourquoi ? Une envie d'apprendre toujours plus, de chercher de l'info, de l'expliquer, de décortiquer le vrai du faux, d'informer au maximum tous types de lectorat... bref d'être dans la communication au quotidien !



Mes centres d'intérêts :

• Santé

• Actualité générale(social, politique...)

• Bébé-Enfant

• Monde associatif (Réalisation d'une enquête lors de mon contrat de pro sur le handicap auditif au travail)

• Défense des consommateurs (UFC Que Choisir, 60 millions de consommateurs)



Et sinon :

Je suis toujours curieuse d'apprendre plus (d'un métier, des gens...). J'ai horreur de m'ennuyer, je m'adapte vite, je dispose d'une grande force de travail, j'aime travailler en équipe et je suis de nature optimiste !



Mes derniers articles :

• Grossesse tardive : quels sont les risques ? http://sante.planet.fr/suivi-de-grossesse-tardive-quels-sont-les-risques.262940.31154.html

• 8 conseils pour des jambes sans varices : http://sante.planet.fr/troubles-circulatoires-8-conseils-pour-des-jambes-sans-varices.187770.47.html

• Parkinson : les signes qui doivent alerter : http://sante.planet.fr/parkinson-les-signes-qui-doivent-alerter.159733.16548.html

• Infarctus: que faire quand on est seul ? : http://sante.planet.fr/problemes-cardio-vasculaires-infarctus-que-faire-quand-on-est-seul.151737.124.html

• Sciatique: quand se faire opérer? : http://sante.planet.fr/mal-de-dos-sciatique-quand-se-faire-operer.99713.50.html

• La cortisone, dangereuse pour la santé ?

http://www.medisite.fr/medicaments-et-risques-sante-la-cortisone-dangereuse-pour.9565.70.html

• Laser : il peut faire des miracles !

http://www.medisite.fr/prevention-laser-il-peut-faire-des-miracles.9528.113.html

• Antidépresseurs : pourquoi s'en méfier !

http://www.medisite.fr/medicaments-et-risques-sante-antidepresseurs-pourquoi-s-en-mefier.1726.70.html

• Régime soupe : comment maigrir vite et bien !

http://www.medisite.fr/medisite/-regime-soupe-.html

• Comment reconnaître Alzheimer ?

http://www.medisite.fr/medisite/-reconnaitre-maladie-alzheimer-.html

• Sexualité : Qu'est ce que l'éjaculation sèche ?

http://www.medisite.fr/medisite/-ejaculation-retrograde-.html

• Ménopause : 9 solutions contre la sécheresse vaginale

http://www.medisite.fr/medisite/-Neuf-solutions-antisecheresse-.html



Mes compétences :

rédactrice

Rédactrice Web

Santé

Web