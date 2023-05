Stéphane PHILIP

Avant de commencer ma carrière commerciale, j'ai été pendant deux ans attaché de presse en free lance.

Puis j'ai décidé de changer de métier, et ai démarré mon expérience commerciale chez H2A, dans le télémarketing par de la prise de rendez-vous pour différentes marques.

Depuis 11 ans, j'évolue dans le digital. J'ai travaillé pour des plateformes numériques de mise en relation entre pros et particuliers (Quotatis.com et Keltravo.com), pour un media Ooreka.fr, et à présent pour une place de marché BtoB l'Expo Permanente.

Je fais ce métier car j'ai un bon relationnel, et j'aime apprendre (et dans mon métier, on apprend tous les jours)

J'ai repris mes études en 2014 car je souhaitais obtenir des diplômes professionnels dans mon secteur d'activité, acquérir des compétences supplémentaires (outils de diagnostiques, d'analyses, avoir un esprit de synthèse) et mieux comprendre mes clients.



Mes compétences :

Grands Comptes

Prospection

Fidélisation client

Négociation

Adaptabilité

dynamique