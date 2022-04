Vous souhaitez allier "terrain et stratégie RH" ?

Vous chercher un partenaire pouvant s'adapter aux grands groupes et à l'agilité des PME?

Vous avez l'ambition de sécuriser et d'optimiser vos process RH : Recrutement, Formation, Gestion de carrières, disciplinaires ?



Mes RÉALISATIONS :



- Développement commercial d'une agence : +20% de croissance/an et + 60 recrutements/an

- Gagner en satisfaction collaborateur : process intégration - suivi période d'essai - parcours de formation interne

- Développer la marque employeur : réseaux sociaux - meet up - salons/forums écoles > 3 partenariats décrochés en 1 an

- Mobilité interne : déploiement d'un process mobilité groupe

- Relation sociale : Fédérer les équipes et maintenir le climat social serein malgré deux PSE consécutifs



Pour me contacter? Rien de plus simple :)

aurelie.bocle@laposte.net ou en MP sur viadeo



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Sourcing

Microsoft Office

Gestion de projet

Animation d'équipe

Prospection commerciale

Animation de formations

Droit social

Recrutement