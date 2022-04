Aurélie BOCQUET

Projet professionnel :



Avec 3 ans d’expérience en management de projets et deux ans d’études de marché sur les secteurs stratégiques en Europe, Afrique, Asie et Amérique Centrale, je souhaite consolider mes acquis de manageur de projet junior tout en me spécialisant dans une industrie stratégique. Je suis mobile géographiquement, notamment vers l’Afrique de l’Ouest et Centrale et l’Asie.



Compétences :



ü Management de projet, commerce international, business development

ü Compréhension des secteurs industriels (pétrole, gaz, mine, télécommunications,

transports, logistique, BTP ... )

ü Expertise de l’Afrique et de l’Asie

ü Expertise en affaires internationales pour négocier et sécuriser des contrats

ü Aisance relationnelle et grande autonomie

ü Connaissance du tissu industriel africain

ü Management de petites équipes pluridisciplinaires de 3 personnes

ü Passion pour l’augmentation de la performance commerciale et orientée résultats

ü Expertise en marketing et communication



Mes compétences :

Chine

Marketing

Japon

International

Business development

Communication

Média

Asie

Afrique de l'ouest

Projet international

Management de projet

Afrique

Hotel

Journaliste