Aurelie BOISGONTIERER

Bonjour,

J'ai obtenu mon BTS hôtellerie Restauration (option Gestion hôtelière) en juillet 2015 et je souhaite évoluer plus particulièrement dans l'hôtellerie.

J'ai réalisé deux stages durant les étés 2013 et 2014 au sein du service Housekeeping (dans des hôtels 4 étoiles) et cela m'a permis de découvrir et d'aimer le travail de gouvernante.

C'est pourquoi mon objectif est d'intégrer le service Housekeeping d'un hôtel 4 ou 5 étoiles afin d'approfondir mes compétences.

Pour découvrir différents établissements, j'ai choisi de travailler depuis octobre via une agence d'interim (Staffmatch) pour découvrir le monde hôtelier et me faire mon propre avis sur les conditions dans lesquelles j'aimerai travailler par la suite.

J'ai l'envie de découvrir de nouvelles choses, différents postes également afin d'avoir une connaissance et une expérience complète du milieu Hôtellerie Restauration.

Actuellement (depuis le 2 Décembre 2015) j'occupe un poste d'Assistante Gouvernante pour la saison d'hiver dans la ville de Chamonix à l'Hôtel Mercure Centre Chamonix Mont Blanc où j'espère découvrir pleins de nouvelles choses professionnellement et humainement.



Mes compétences :

Sens du détail

Contrôle des chambres

Procédure d'ouverture

Procédure de fermeture