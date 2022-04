Aurélie BOISSINOT-DE MARCHEVILLE

Evoluant depuis plus d’une quinzaine d’années dans les métiers de la communication, je suis passionnée par la culture de l’entreprise, ses enjeux et par les Hommes qui la composent.

Mon expérience bicéphale en communication interne/externe et ressources humaines me permet d’appréhender les différents axes de la communication tant dans la mise en œuvre de campagnes de communications auprès des publics externes que dans la déclinaison en interne de la stratégie de l’entreprise.



Mes ambitions sont d’aider les entreprises dans la promotion de leurs images par la mise en place de plans de communication ciblés mais également dans la construction, l’accompagnement et le déploiement de leurs projets en interne.



Mon dynamisme et mon enthousiasme, mes capacités d’adaptation, d’organisation, d’écoute et d’innovation sont autant de traits de personnalité que je souhaite mettre au service d’une entreprise et de ceux qui la composent.





Mes compétences :

Recrutement

Communication interne

Ressources Humaines

Gestion de carrière

Gestion de projet

Gestion des carrières

Gest

Six Sigma

Adobe Photoshop