Aurélie BOSSIS

Disposant d'une expérience professionnelle de 5 ans au sein d'une PME générant 17 millions de chiffre d'affaires dans le domaine du BTP dans le second œuvre, je désire aujourd'hui élargir mon domaine de compétence et mettre mes acquis et mon expérience au service d'une nouvelle équipe.



Ma fonction actuelle de coordinatrice travaux au sein d'une entreprise de 35 salariés me permet d'avoir développé mon sens de l'organisation, du relationnel et ma polyvalence.



La gestion des plannings et de la logistique des chantiers, m'ont permis de développer rigueur et méthode.

La gestion des problèmes chantier, assure ma résistance aux situations de crise.

Mes précédentes expériences professionnelles, variées et enrichissantes, prouvent mon adaptabilité et mon sens du relationnel.



Mes compétences :

VISUAL PLANNING

CEGID

Organisation

Relationnel

Adaptabilité

Réactivité

Logistique