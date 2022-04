Aurélie BOU

Très sociable, dotée d'un sens relationnel aigu et dynamique !



Après avoir quitté mon poste d'Assistante Régie (CDI), j'ai repris mes études il y a presque 3 ans en alternance (la clé de mon cursus scolaire).

Désormais, je finalise mon Master 2 au sein de Sup de Pub pour me spécialiser en Stratégies Digitales, Planning Stratégie et Brand Content.



L'alternance m'a permis d'acquérir une expérience professionnelle riche avec déjà 6 années passées dans différentes agences de communication ou régies publicitaires.



Mes objectifs :

1) valider mon Master en octobre

2) obtenir un poste de chef de projet confirmé

3) et gravir les échelons en agence !



Mes compétences :

Leadership

Fidélisation client

Gestion administrative

Communication interne

Esprit d'équipe

Rédaction web

As400

Management

Publicité

Gestion de la relation client

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Assiduité

Capacités oratoires

Persévérance

Dynamics CRM

Flexibilité

Communication

Médiation

Base de données

Mailing

Rédaction de contenus

Accueil physique et téléphonique

Organisation d'évènements

Dynamique

Marketing

Médias

Assistanat commercial

Revue de presse

Analyser écouter réfléchir agir

Négociation commerciale

Emailing

Autonomie professionnelle

Conscience professionnelle

Microsoft Dynamics CRM

WordPress

Pubs

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Customer Relationship Management