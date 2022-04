Aurelie BOU

Bonjour,



Je recherche activement un poste en tant que chef de service, coordinatrice sociale dans le secteur du handicap,



Voici les missions réalisées en tant que responsable de secteur handicap et seniors :

- Développer et animer un réseau de prescripteurs

- Promouvoir l'agence auprès d'institutions locales

- Prospecter et mettre en place des actions commerciales et de communication

- Effectuer les visites chez les prospects et évaluer les besoins des usagers en proposant des prestations adaptées aux attentes

- Gérer les relations famille, professionnels, prospects

- Recruter le personnel intervenant à domicile



Je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Gestion d'une équipe pluridisciplinaire

Management de projet autour de la problématique du

Maîtrise de la législation médico-sociale (loi 200

Réalisation d'outils méthodologiques d'enquête

Facturation

Conduite de réunion de projets

Identification des besoins et attentes des personn

Réalisation d'un diagnostic territorial

Propositions d'axes d'amélioration

Évaluation d'une situation sociale

Recherche et développement de partenariat