Aurélie BOUGOT

Je suis Aurélie, j'ai 19ans. Je suis actuellement en bts banque en alternance en 2ème année au sein du groupe BNP Paribas.

Au cours de ces 2 années j'ai beaucoup appris, ce qui m'a donc donné envie de continuer vers une licence professionnelle banque en alternance. Je suis assez mobile et peut me déplacer sur le région parisienne.

J'aime beaucoup le contact avec la clientèle. En effet, ceux-ci ont des attentes par rapport à la banque, et répondre a leurs attentes est pour moi quelque chose de gratifiant, puisque je me sens vraiment utile.