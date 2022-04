Aurélie BOUIN

Mon goût prononcé pour la relation client m'a permis de développer des acquis, comme m'a capacité d'écoute et de compréhension.



Ce que j'aime : la "Silver économie", un service client ++, la diversité



Aujourd'hui, je suis prête à relever de nouveaux défis et je souhaite m'orienter dans le domaine de la télé-assistance et la domotique pour les personnes en perte d'autonomie.



Mes compétences :

Téléprospection

Accueil physique et téléphonique

Community management

Planning

Management