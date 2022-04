Aurélie BOULANGEOT

En tant qu'expert en solutions informatiques liées à la Santé, le Groupe Pharmagest (1070 collaborateurs et 148 millions d'euros de CA), filiale de La Coopérative Welcoop, est un acteur incontournable de l'innovation au service des professionnels de santé et des patients

Au cœur des mutations du système de santé, le Groupe Pharmagest est à la pointe de tous les défis technologiques allant du logiciel métier du pharmacien, à la digitalisation du point de vente, en passant par le suivi des patients grâce notamment à l'intelligence artificielle et aux objets connectés.



La Coopérative Welcoop créée en 1935 (1 600 collaborateurs, 3 800 pharmaciens coopérateurs, 300 millions d’euros de CA) n’a eu de cesse de faire évoluer ses domaines d’activités pour offrir aux patients le meilleur de la Santé.

Elle est au cœur de tous les défis en la matière : de la e-santé via l’intelligence artificielle, au maintien à domicile des patients, aux produits de santé et de bien-être, en passant par la fluidité des données de santé sécurisées,…

La Coopérative Welcoop est aujourd’hui la 1ère plateforme de santé avec l’ensemble de ses entités qui forment un écosystème unique en France et à l’International.



www.lacooperativewelcoop.com

www.lacooperativewelcoop-recrute.com

www.pharmagest.com



