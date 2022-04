Aurélie BOULET

Infirmière Diplômée d'Etat depuis 2004.

Exercice professionnel orienté vers la Psychiatrie adulte ( intra et extra hospitalier, la pédopsychiatrie), expérience également en gériatrie et coordination de SSIAD.

Diplôme de Psychothérapeute en Thérapies systémiques Brèves.

Formation en animation d'atelier théâtral, notion d'équithérapie.

A ce jour, chargée de formation en IFSI sur les domaines de Psychologie, Sociologie, Anthropologie, Processus psychopathologiques, Relation soignant/soigné, Communication et Raisonnement et démarche clinique Infirmière.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Formation

Coordination

Psychothérapie