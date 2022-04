Aurélie BOULET

Aurélie votre esthéticienne à domicile dans le sud.

Je mets à votre disposition mes compétences et mon savoir faire en matière de bien être et de phytothérapie.

Horaires trés flexibles zone d'action principalement dans le 84, également dans le 30, 34, 13 selon les prestations.

Vous pouvez consulter mon sit pour plus d'informationsArray





Mes compétences :

Modelage energisant

Phytothérapie

Relooking

Onglerie

Alimentation Santé