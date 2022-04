Aurélie BOULLE-COSTARD

Garante du respect de la politique commerciale pendant 8 ans, j'étais actrice de la mise en place des actions commerciales et correctives. Mes capacités d'écoute et mon sens du relationnel m'ont permis d'être l'interlocutrice privilégiée de la région ouest et d 'assurer la collecte et la transmission d'information.

J 'ai acquis de part mes expériences professionnelles des compétences commerciales, administratives et informatiques.

Mon goût du challenge a renforcé mon expertise commerciale et mon goût du terrain a confirmé ma fonction d'animation pour développer le C.A.

Dotée d'une forte conscience professionnelle, je suis aujourd'hui votre interlocutrice privilégiée dans la gestion de votre dossier bruit avec un objectif similaire au votre : Protéger vos salariés des risques liés aux nuisances sonores.



Mes compétences :

Communication

Animation d'équipe

Ressources humaines

Vente

Administratif

Lotus Notes

Microsoft Office

Stratégie commerciale

Formation

Management

Négociation

Prospection

Efficacité organisationelle

Coordination