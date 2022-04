Aurélie BOULOT

Actuellement en poste chez Golder Associates, je travaille depuis 2005 en tant que consultante en environnement .

J ai participé à des projets variés, en France comme à l international : sites et sols pollués, étude d impact, maîtrise d oeuvre de dépollution, assistante à maîtrise d ouvrage pour la gestion environnementale d un site industriel. Je suis intervenue sur des missions en Afrique (Mauritanie, Mozambique et plus récemment au Gabon) pour des études environnementales.



J aime également voyager et j ai entrepris en 2010 un voyage au long court, avec quelques arrêts dans des associations locales, toujours en lien avec l environnement (Parc Naturel National de Cutervo au Perou, PNN Torres del Paine au Chili). Je participe également à des actions locales en France.



Mes compétences :

Analyse des risques (EQRS, etc.)

Diagnostic environnemental - sites et sols pollués

Etude d’Impact Environnemental et Social