Aurelie BOURBON

Je suis actuellement en recherche d'emploi, et je souhaite m'orienter vers le secteur des ressources humaines.



De l’ambition, une réelle capacité d’adaptation et d’apprentissage, le travail en équipe, la discrétion et la confidentialité, l'écoute, être en force de proposition, le sens relationnel et de communication, sont des compétences que je possède. Je suis motivée et déterminée dans tout ce que j’entreprends, c’est pourquoi je pourrais ainsi m’impliquer efficacement au sein de votre entreprise.



Mes compétences :

Entretien d'évaluation

Selection de candidature

Recrutement

Analyse des compétences

Accompagnement individuel

Formation

Communication

E-commerce

Suivi commercial et administratif

Force de proposition

Merchandising

Intégration

Analyse des besoins

Vente

Mise en rayon