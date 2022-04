Aurélie BOURCEREAU GUIGNARDEAU

Spécialisée depuis 2005 dans l'Edition et l'Entertainment, et désormais le web.



MARKETING

Analyse & développement des marchés: recommandation du mix, contrôle de coûts, packaging

Chiffrage des projets, pilotage des budgets, coordination des équipes et gestion des plannings

Stratégie digitale : référencement web, e-réputation, design utilisateur, rédaction web, Social Media



COMMUNICATION

Elaboration et négociation des plans média (presse, radio, web et affichage)

Définition & réalisation des stratégies promotionnelles et commerciales multi-réseaux

Développement de l’événementiel, des RP, des partenariats

Conception des outils de promotion : sites internet, argumentaires, catalogues, PLV, flyers, mailings



PRODUCTION

Conception et conduite de projets : livres, DVD, coffrets, sites internet, applications mobile

Négociations fournisseurs, coordination de fabrication, élaboration d’outils de gestion de production

Maîtrise de la chaîne graphique, des métiers de l’Edition et des produits sous licences



Langues Anglais (courant & technique) et Espagnol

Office Word, Excel, Powerpoint, XMind, Photoshop

Web Google Adwords, Google Analytics, Wordpress, Facebook Ads

Outils Digimind, Trello, Hootsuite



Mes compétences :

Internet mobile

Communication

Marketing

Internet

Organisation d'évènements

CMS

Création de site web

Fabrication de documents imprimés

SEM

Adaptabilité

Licensing

Evénementiel

Veille médiatique

Études marketing

Achats media

Management

Organisation du travail