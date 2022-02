Hervé LANGLOIS

30 ans d'édition et de bandes dessinées.

Compétences : édition, management, marketing, commercial, communication et relations publiques et numérique.



Mes compétences :

Communication

Edition

Management

Commercial

Marketing

Numérique

Bande Dessinée

Relations publiques

Stands

Librairie

Internet

Réseaux sociaux

PLV

Budget

GFK

SAP

Community management

Livres