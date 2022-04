Lullaby est une agence de communication événementielle implantée à Montpellier, spécialisée dans la promotion de concerts, spectacles, festivals, artistes et tournées. Cette agence est la continuité de New Track Communication, crée en janvier 2009 par Aurélie Boutin et Stéphane Ricchiero. Fort de plus de 10 ans d’expérience dans la promotion de concerts, festivals et artistes sur les régions Languedoc Roussillon, Midi-Pyrénées et en national (communication effectuée sur plus de 500 événements), nous proposons nos prestations à diverses structures : producteurs, diffuseurs, salles de concerts, collectivités, associations.



Compétences : gestion de la communication globale, relations presse (local, régional, national), promotion digitale, gestion des campagnes street marketing, création des supports de communication, PAO, organisation d'événements culturels, gestion de billetterie, gestion groupes & CE.



Mes compétences :

Publicité

Rédaction

Marketing

Communication

Community management

Adobe Photoshop

Graphisme

Gestion de projet

Presse