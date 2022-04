Aurelie BOUVRAIN

Diplômée d'un Master II en Ecole de Commerce spécialité finance ( INSEEC Paris), j'ai travaillé deux ans au sein d'un service d'achat d'énergie chez ERDF en tant que Risk manager junior.



Suite à ce diplôme, j'ai réalisé une mission de six mois au sein d'une collectivité locale afin de mettre en place un contrôle de gestion. Cette mission s'est suivie par la réalisation d'un audit au sein de cette même collectivité.



Actuellement, et ce depuis avril 2011, je suis Responsable des finances pour la Commune de Touques, en charge de l'élaboration et l'exécution du budget, de la négociation des emprunts et du suivi de la trésorerie.



En dehors de cela, je suis passionnée par l'équitation (galop 7 depuis mes 14 ans) et participe à de nombreux concours de sauts d'obstacles en niveau amateur 1 et élite.

Je pratique aussi d'autres sports comme la danse moderne ou encore la course à pied (10km).



Toutes ces expériences m'ont permis de développer des compétences comme ma capacité de synthèse et d'analyse, ma rigueur ou encore mon autonomie.

Volontaire, entreprenante et réactive, j'ai décidé de m'épanouir dans les finances privés en accompagnant les chefs d'entreprise à mener à bien leur projet.



Mes compétences :

maitrise des logiciels de bureautique

maitrise de logiciels de comptabilite (sedit maria

bonnes connaissances sur SAP, Ciril et Business Ob

aisance relationnelle, autonome et travail d'equip

previsions budgetaires, reporting