Aurélie BOYER

A la page de l'actualité touristique et touchée par une pratique plus durable de consommation, je me présente comme une valeur ajoutée à votre organisme.



Créative, Avenante et Responsable, j'aime valoriser le patrimoine local dans lequel je me situe ainsi que les acteurs locaux désireux de s'ouvrir au monde du tourisme.



Je maitrise parfaitement les zones du Gard, Hérault ainsi que les Bouches-du-Rhône.



Disponible immédiatement,

je serai ravi d'appliquer mes connaissances ainsi que mes méthodes de travail, valorisées lors de mes précédentes missions, dans votre entreprise ou votre collectivité locale. J'aime diversifier les projets professionnels avec sérieux et sérénité.



La définition de mon projet professionnel, aujourd'hui est d'occuper le Poste d'Assistante chargée de mission Tourisme ou coordinatrice de projets touristiques au sein d'une CCI ou encore un Comité départementale voir Régionale du Tourisme.



Je souhaiterai être active sur Arles-Nîmes-Avignon.



Mes compétences spécifiques englobent

-- Les parties communication, distribution, conception et gestion de produits touristiques.

-- Le Management.

-- La méthodologie de travail d'un guide touristique.

-- L'aide à la création et au développement d'activité touristique.

-- La facilité relationnelle et l'acceuil touristique



Plus qu'un long paragraphe, un entretien serait plus a-même de vous montrer la collaboratrice que je pourrais être.



Vous pouvez trouver mon CV en ligne sur

http://www.doyoubuzz.com/boyer-aurelie



Mes compétences :

collectivité territoriale

Développement touristique

Recherche

Tourisme

Tourisme durable

Voyages

Voyages d'affaires