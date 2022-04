Aurélie BOYER

Jeune étudiante en première année de master Management et Stratégies Touristiques, je suis à la recherche d'un établissement prêt à m'accueillir pour un stage de 10 semaines, du 8 janvier au 16 mars 2018.

Je serai ravie de partager avec vous mes connaissances et mon expérience professionnelle, ainsi que ma bonne humeur. Fort potentiel dans le relationnel, je suis très appliquée et discrète dans les missions qui me sont confiées.



Je suis à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.

Merci !



Mes compétences :

Développement touristique

Management

Marketing relationnel

Microsoft Office

Marketing stratégique