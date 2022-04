Aurélie BRACQUEMOND-GOGNAT

Après avoir débuté par la vente et le marketing, je me suis spécialisée dans le domaine de la logistique et plus particulièrement les approvisionnements.

j'ai d'abord exercé dans une multinationale américaine, sous-traitant dans le secteur des télécommunications et l'aérospatial, puis dans une PME spécialisée dans le disjoncteur.

Ensuite j'ai travaillé dans les Travaux publics et le gaz en particulier, un secteur nouveau et très intéressant. j'ai installé une nouvelle agence et me suis occupée de la gestion de l'approvisionnement à la pré-facturation.

Aujourd'hui je souhaite revenir à la logistique, ce qui est fait puisque j'approvisionne aujourd'hui chez Trigano Jardin, dans un secteur à saisonnalité, un nouveau challenge pour moi!



Mes compétences :

Réactivité. Organisation

Analyse des besoins

Anglais courant

Adaptabilité à différents environnements

ERP

EDI

Planification

oracle

MRP

movex