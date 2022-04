Aurélie BRAVIN

Diplômée de l'INT Managment en 2006 après une spécialisation en Audit et Conseil en systèmes d'information, je travaille actuellement chez CNP Assurances au sein du département Solutions Retraite et du service Préfon.



Auparavant, j'ai travaillé 5 ans en tant que controleur interne.

Mes missions relèvent de l'évaluation de la maîtrise de risques (tests) et de l'amélioration de leur couverture (missions transverses comme la séparation de fonctions par exemple).



J'étais auparavant chez Ernst & Young au sein du département IT Risk and Assurance.

Je travaillais plus particulièrement sur la certification Sarbanes-Oxley du groupe France Télécom ainsi que sur la certification de ses comptes.



J'intervenais en parallèle en support aux commissaires aux comptes sur la validation des contrôles généraux informatiques et des contrôles applicatifs afin de donner ou non une assurance quant à la fiabilité des systèmes d'information de diverses sociétés (Pages Jaunes, Warner Bros, Autoliv, Facom, International Herald Tribune,...).



J'étais également amenée à travailler ponctuellement sur des missions complémentaires aux missions d'audit (dites "spéciales") ou sur des missions de conseil : audit de projet, audits et revues de migration, reconstitution de CA, reconstitution d'encours de production et de facturation, calcul de reversement,...



Je m'investissais également dans la vie de l'entreprise par le biais de cours école dont le but est de recruter ainsi que sur la qualité (ISO 9001, revues qualité de divers dossiers).



Mes compétences :

Audit

Audit Des Systèmes D'information

Audit interne

Conseil

Contrôle interne

Gestion de projet

Maîtrise des risques

Organisation

Organisation et Processus

Systèmes d'Information