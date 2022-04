Aurélie BREDILLET

Mon objectif est d'intégrer une entreprise dynamique au sein de laquelle je puisse utiliser mes compétences en matière de gestion de clientèle, de traduction, de secrétariat, d'organistion d'événements tout en atteignant les objectifs de la société avec qualité, rapidité, rigueur et esprit d'équipe.



J'aimerais avant tout apporter mes qualités premières en communication et en langues (Français, Anglais et Allemand) dans une entreprise qui puisse m'investir de responsabilités.



Je suis actuellement en recherche active d'un poste dans les environs de Nantes (Sud Loire si possible) ou Cholet.



Mes compétences :

Support

Planification

Traduction

Logistique

Gestion clients

Secrétariat