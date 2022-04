Aurélie BRÉNA

Je suis titulaire du master de géographie, spécialité environnement, territoires et sociétés dans le bassin Caraïbe et de l’Amazonie, obtenu en 2014 à l’Université des Antilles et de la Guyane.

Je suis passionné par l’écologie, la botanique et également par la compréhension des paysages.

Je m’intéresse à l’aménagement des territoires en milieu tropical tout en préservant notre environnement.



www.brenaaurelie.sitew.fr





Mes compétences :

Logiciels DAO ( adobe illustrator)

Cartographie SIG (Map Info, Qgis)

Base de données (acess)

Adaptabilité

Organisation

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe

SIG