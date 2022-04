Aurélie BROCHET

A la recherche d'opportunités dans le domaine de l'insertion professionnelle, afin de développer mes connaissance et compétences.



Mes compétences :

• Animation d’ateliers dans le cadre de la prestat

• Accompagnement des bénéficiaires dans la constru

• Accompagnement des travailleurs d’un ESAT vers l

• Accompagnement de stagiaires sur la formation «

• Conception, mise en place et animation d’actions

• Création d’outils pédagogiques (outil sur la tra

• Accompagnement de publics reconnus travailleurs

• Accueil et information des publics sur les dispo