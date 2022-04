Aurélie BROS

Si je devais me qualifier en deux mots : apprendre et transmettre.

Apprendre : curieuse de nature, je reste informé des avancés dans mon domaine afin d’être performante dans mon travail.

Transmettre : pour moi la chimie ne se fait pas seul dans son coin mais en équipe pour partager et échanger nos connaissance.



Je suis motivée pour relever de nouveaux challenges et contribuer à l’essor d'une entreprise.



Mes compétences :

Synthèse

Dynamique

Spectrométrie de masse

HPLC MS

HPLC

Esprit d'équipe

Chimie analytique

Chimie organique

Microsoft Windows

Microsoft Works

LC-MS

ESI