Aurelie BRUNET

Diplômée d’un doctorat en chimie à l’université d’Edimbourg, j'ai eu l'occasion, au cours des six dernières années, de me mettre successivement au service de cinq laboratoires britanniques et de développer de réelles qualités d'adaptation aux organisations de travail et aux procédés, de rédaction et de communication écrite et orale, en anglais comme en français.



Ces expériences professionnelles m'ont permis d’approfondir mes connaissances en chimie organique et médicinale mais aussi en chimie analytique non seulement pour les caractérisations et les purifications de composés mais aussi par la maintenance des machines analytiques telles que la spectrométrie de masse et la CLHP dont j’ai été responsable pendant trois ans.



Pendant ces années j’ai choisi d’encadrer des étudiants de premières années, les aider à avoir les connaissances nécessaires pour le bon déroulement de leurs travaux pratiques. L’université d’Edimbourg m’a aussi offert l’opportunité de développer des compétences complémentaires aux sciences. Grace à des programmes tels que ‘Biotechnology Young Entrepreneurs Scheme’ et ‘Graduate scheme’, j’ai pu apprécier le travail en équipe, le développement d’idée et de projet, la gestion du temps, la communication ainsi que la propriété industrielle.



Au cours des cinq derrière années, j’ai acquis de l’expérience dans la gestion de projets. Il était de ma responsabilité de concevoir des projets, assurer leur faisabilité, d'analyser les résultats et planifier toutes les étapes pour générer un résultat positif et ce dans des délais définis. Pour cela j’ai dû faire preuve d’autonomie, d’initiative ainsi que d’une aptitude à la résolution de problèmes pour trouver des solutions alternatives face aux problèmes techniques et de gestion.



De plus j'ai acquis de fortes compétences administrative comme la rédaction de rapports/thèse/publication scientifique en anglais, traitement de données, planification et organisation du travail en collaboration.



Ma passion pour la science repose sur une soif d’apprendre et de constamment évoluer. J’ai travaillé cinq ans sur des projets à l’interface de la chimie/biologie/médecine et j’ai pour cela mené une veille scientifique dans ces trois domaines ainsi que collaboré avec divers corps de métiers et vingt nationalités différentes





Mes compétences :

Chimie organique

Biologie cellulaire

Travail en Equipe

Positive Attitude

Public Speanking

EndNote

Travail Administratif

Tutorat d'etudiants

Microsoft Office

Initiative et autonomie