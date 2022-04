Helen BONIFACE

Spécialités : Pilotage des plans d'actions Marketing - Élaboration et déploiement des opérations commerciales, relationnelles et évènementielles



Expérience : 8 ans en Marketing réseaux B to C et B to B.



Compétences :

- Compétences d'action : autonomie, prise d'initiative et de décision

- Compétences intellectuelles : créativité et sens critique

- Compétences relationnelles : adaptabilité et sociabilité

- Compétences d'encadrement : leadership et apport d'une aide

- Compétences structurelles : conscience professionnelle, implication, intégrité et capacité de travail



Mes compétences :

Gestion de projet

Promotion des ventes

Communication institutionnelle

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Trade marketing