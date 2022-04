Aurélie BUCZEK

° Compétences d'analyse :



Recherches créatives et cahier d’idées. Fiches techniques. Suivi de projet et accompagnement. Connaissance des acteurs de la création textile (fournisseurs, ennoblisseurs, distributeurs).



° Compétences techniques :



Recherches des tendances, mise en page de planches de style (formes, matières et couleurs). Patronage pour l’accessoire et mises à plat. Fabrication textile ( maille, crochet, tissage, broderie, sérigraphie, teinture). Infographie textile (motifs textiles appliqués, mises au raccord, all over, vectorisations, définition d’une gamme colorée).



Infographie : maitrîse des logiciels d’édition, de communication (In design) et de création (illustrator, Photoshop). Réalisation de dossiers, mise en page.



Connaissances en vidéographie (Final Cut), montage (gestion de la synchronisation, images concordantes, étendu, marqueurs et astuces)



Anglais technique, anglais courant : bon niveau, TOEIC 710



Mes compétences :

Création

Graphisme

Infographie

Styliste

Textile