J'ai travaillé comme animatrice sociale en FJT, en maison de retraite, en ESAT et en centre de loisirs. Aussi j'ai participé à des événements artistiques comme médiatrice culturelle.



Aujourd'hui forte de nombreuses années d'expériences auprès de divers publics, je souhaite mettre toutes mes compétences au service de la formation et partager mes expériences et connaissances.