Aurélie CARRAZ BURDEN

Mes compétences :



Coordinateur pour des projets sociaux et culturels

-------------------------------------------------

Mise en oeuvre de projets (thématiques) pour des expositions - mise en place d'ateliers pédagogiques - Recherche, développement et gestion de partenariats (financiers, logistiques) - Mise en place de communication.





- > Master Conception et Mise en Oeuvre de Projets Culturels - IUP Métiers des Arts et de la Culture / Université Lyon2 - Faculté de Sociologie.

- > DEUG Histoire de l'Art - Université Lyon2.

- > Bac Pro Communication Graphique, Grenoble



Mes compétences :

Communication

Coordination

Culture

Organisation

Pédagogie