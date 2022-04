Aurélie BUSSONE

Forte d'une expérience de 10 ans au sein d'une banque nationale, j'ai fait le choix de l'indépendance il y a maintenant deux ans.

J'entretiens une relation privilégiée avec mes clients dont je connais parfaitement la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale et leurs objectifs.

L'univers peut sembler complexe, plusieurs éléments sont à prendre en compte : l'environnement fiscal, les multiples possibilités qu'offrent le droit, les opportunités d'investissement, le contexte économique...

Experte diplômée en gestion de patrimoine, je sais évoluer au sein de ces domaines pour analyser chaque situation avec recul et apporter une réponse sur mesure.

La stratégie patrimoniale mise en place est dès lors très pertinente, répondant aux multiples objectifs que peut avoir mon client, tout en restant flexible, les conditions de vie actuelle l'exigeant.

L'indépendance est primordiale : le marché et les offres sont nombreuses, je suis à même de travailler avec l'ensemble des acteurs du marché, gage d'un conseil objectif, et surtout je n'ai de compte à rendre qu'à mes clients.