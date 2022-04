Aurelie CADOT

Aurélie CADOT,je suis actuellement en CDI à GENERALI;

Je suis chargée d'études et projets QAMOA à la direction de la distribution.

Mes clients sont des collaborateurs salariés. J'ai en charge une partie des projets liés à ce réseau.

Je travailles sur des postes à technologie embarquée. Ces postes sont utilisés par les chargés de clientèles GENERALI à l’extérieure et ce dans le but de faire souscrire des contrats d'assurances aux clients particuliers ou aux professionnels.

J'essaye donc d'améliorer l'utilisation des différentes applications présentes sur ces postes et je répond aux différentes demandes d’évolutions techniques ou fonctionnelles ( évolution produits , amélioration de process...)



Je passe par toutes les étapes des projets qui m'incombent et fournit les livrables adéquat.



Mes compétences :

Bureautique

Manager

Microsoft Excell

Microsoft Power point

Organisée

Ponctuelle

Sociable