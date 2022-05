Thierry ROUSSIGNOL

Auditeur interne - Contrôleur des délégataires (11 ans)

Chef de projet Maîtrise d'Ouvrage (5 ans)

Responsable d'études statistiques (7 ans)



Compétences en audit et contrôle :

- Missions internes, suivi des missions externes, contrôle des délégataires

- Missions techniques : contrôle des produits, audit des données et des résultats des délégataires

- Mise en place de l’outil de suivi des recommandations



Compétences en maîtrise d’ouvrage :

- Projets : mise en place de la gestion administrative, base de Suivi Administratif, Datawarehouse

- Travail en mode projet : pilotage, coordination, planification, anticipation

- Recueil et identification des besoins, rédaction de l’expression de besoin

- Suivi des développements, organisation et conduite de la recette

- Formation des utilisateurs (rédaction du manuel), conduite du changement, maintenance fonctionnelle



Compétences en statistiques :

- Maîtrise des chiffres : extraction, retraitement, exploitation, analyse, justification des écarts

- Mise en place des contrôles et indicateurs de suivi de l’activité

- Comptabilité technique d’assurance, inventaire, tableaux de bord



Connaissance des produits d’assurance :

- Epargne en euro et en unités de compte

- Biens : automobile, moto, habitation, transport…

- Personnes individuelle et collective : prévoyance, santé, retraite



Sens de l’organisation et de la rigueur, capacités relationnelles et rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse

Disponible pour vous convaincre de mon dynamisme et de ma motivation



