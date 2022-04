Consultant associé de Business Intelligence Aware - BI-Aware. Mes missions actuelles sont orientées systèmes d'information (gestion documentaire, flux, collaboratif) avec SharePoint renouant avec mon expérience de chef de projet en ligne. Mes précédentes missions étaient principalement consacrées à l'informatique décisionnelle avec BusinessObjects.



Business Intelligence Aware est une société de service et d'ingénierie informatique dédiée à l'informatique décisionnelle, qui consacre plus d'énergie à la satisfaction de ses clients et l'épanouissement de ses salariés qu'à sa communication institutionnelle.



Nous croisons les expertises des domaines techniques et des domaines métiers, pour apporter à nos partenaires toutes les garanties de réussite de leur démarche « business intelligence ». Nous accompagnons nos clients au long de leurs projets BI, de leurs systèmes de partage d'informations, de l'expression des besoins à la conduite du changement.



Nous cultivons les valeurs d'une entreprise à taille humaine où chaque collaborateur est intégré à la vie de l’entreprise et a un suivi de carrière personnalisé et motivant.



Notre société vous intéresse ? N'hésitez pas à prendre contact avec nous afin de discuter ensemble sur votre projet professionnel au sein de BI Aware.



Gilles VIGNÉ

Consultant Décisionnel, Associé, BI Aware

www.bi-aware.fr



Mes compétences :

Business Intelligence

Conseil

BO

BI

Reporting

Business Objects

SQL

Sql Server

Base de données

Microsoft SharePoint