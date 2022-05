Diplômée en Licence Professionnelle Management Gestion de Projet, je dispose d'une expèrience de 1 an dans le secteur de l'audiovisuel (gestion, production) et de plus de 5 ans dans le secteur de la communication à travers les différentes associations auxquelles je prends part.



Mes compétences :

Gestion de projet

Rédaction

Réalisation

Community management

Marketing

Communication

Production

Montage