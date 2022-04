Aurelie CAHON

Expérience de 20 années en SSII dont 14 années en agence digitale.



Mon rôle est de développer, piloter et superviser un portefeuille de clients grands comptes dans le domaine de la distribution et de l'assurance.



Enthousiaste et dynamique, je m'applique au quotidien à proposer des dispositifs digitaux orientés « ROI », dans une logique de satisfaction clients et de récurrence de revenu.



Mes sujets favoris :

- le programme de transformation digitale => mon défi : comprendre les enjeux, apporter de la valeur et de l'expertise aux travers des compétences d'Atecna

- l'amélioration des parcours clients et collaborateurs => proposer des démarches innovantes et solutions d'industrialisation de la chaine de production graphique



Mes compétences :

Ecommerce

Conseil

Management commercial