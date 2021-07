Design By CHARLOTTE

GRAPHISTE INDÉPENDANTE print et web, basée sur Lille. Je suis spécialisée en identité visuelle, logo, habillage publicitaire, flyer, affiche… Bénéficiez de mon expérience et de ma créativité pour une communication efficace et plus accessible. Je suis à votre écoute pour prendre votre dossier en main, de la conception jusqu’à la remise à l’imprimeur ou la mise en ligne. Je peux également travailler sur des besoins ponctuels dans vos locaux.



Consultez mon BOOK de graphiste indépendante : designbycha.canalblog.com



Vous pouvez me contacter par mail : contact@bycharlotte.fr



Mes compétences :

COMMERCE

Créatif

Création

Enfant

Maquettiste