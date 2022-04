Bonjour,





Passionnée par le Commerce et la Communication, je recherche un emploi dans les départements du Calvados ou de la Manche. Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Lille, mes principales expériences sont :

- Consultante en Communication dans 2 agences de communication caennaises (4 ans d'expérience)

- Chargée de Communication et de Relations Presse au sein du Groupe Batteur (6 mois)

- Chargée de clientèle Basse-Normandie pour une agence web (2 mois)

- Chargée de Communication à la CRCI Basse-Normandie (5 mois)

- Assistante en Communication Evénementielle au CIC Banque BSD-CIN (1 an)



Après avoir connu l’ivresse des agences de communication et ce foisonnement d’idées créatives qui les caractérise, je souhaite désormais utiliser toute cette richesse pour promouvoir et développer une offre et des valeurs auxquelles je crois. Je recherche ainsi un poste de chargée de communication (aussi bien dans le secteur privé que public).



J'ai également un autre projet, celui de me ré-orienter dans le milieu bancaire. Un poste de conseillère clientèle me permettrait ainsi de mettre à profit mes prédispositions commerciales et de conseil.



Je suis ouverte à toute proposition, n'hésitez pas à me contacter !



Blandine GEORGES



Mes compétences :

Conseil

Médias sociaux

Management d'équipe

Management de projets

Commercial

Evénementiel/

Publicité

Communication

Organisation du travail

Médias

Marketing

Vente

Conseil en communication

Gestion de projet

Fiscalité

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Stratégie de communication

Analyse financière