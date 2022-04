Aurélie CALONNE

Expert technique ou Expert fonctionnel ?



Venez participer à l'aventure BK Consulting en intégrant des missions à forte valeur ajoutée pour des clients prestigieux tels que Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole ou encore Natixis.



Nos clients font appel à l'expertise de nos 450 collaborateurs sur des postes de :

- Team Leader Technique,

- Architecte technique et/ou fonctionnel, Urbaniste SI

- Ingénieur étude et développement (Technologies objet et/ou SGBDR : .NET, Java, C++, Sybase/SQL Server/Oracle associées à des méthodes et contraintes de développement Agile, TDD, Multithreading,...)

- MOA Métier (Salle de marché, Core Banking, Retail Banking,...)

- Production / Infrastructure Applicative

- Support applicatif ou fonctionnel



Société à taille humaine, BK Consulting prône la convivialité, l'équité et les performances individuelles et collectives.



L'équipe Recrutement se tient à votre disposition : recrutement@bk-consulting.com



Mes compétences :

Recrutement

Recrutement IT

Formation

Sourcing

Entretien de recrutement

Management d'équipe

SSII