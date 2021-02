Bonjour,



Voici les deux grands axes qui synthétisent mon profil professionnel !



- Mon savoir faire, mes compétences acquises au fil de mes expériences professionnel :



Commerciale et Relation Clientèle :



• Accueillir, orienter un client et traiter les appels téléphoniques

• Renseigner et conseiller le client

• Assurer l’administration des achats et des ventes

• Merchandising

• Procédures d’encaissement

• Techniques de vente

• Analyse Typologie des clients

• Assister une équipe dans la planification et l’organisation de ses activités



Administratif et Gestion :



• Établir des factures, devis

• Saisie de courriers divers

• Assurer l’interface entre l’entreprise et ses interlocuteurs et traiter les problèmes courants

• Assurer le suivi administratif courant du personnel

• Notions de réponse d'appel d'offre

• Élaborer et actualiser des tableaux de suivi et des graphiques

• Remises en banque chèques et espèces



- Mon savoir être, mes atouts :

Dynamique, motivée, rigoureuse, organisée, ponctuelle



Merci de vous être intéressé a mon profil et peut-être à bientôt !



Aurélie CAMBE

0674869968

cambe.aurelie@gmail.com







Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Suivi commercial et administratif

Secrétariat

Facturation

Devis

Administration d'entreprises

Organisation professionnelle

Relation fournisseurs

Conseil commercial

Approvisionnement et achats

Informatique

Prospection commerciale

Gestion du personnel