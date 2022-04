Forte de mon expérience acquise dans le domaine HSE, je souhaiterai pouvoir continuer à travailler en lien avec une direction et son personnel. Ma capacité d’adaptation, mon dynamisme et ma motivation sont des qualités dont je souhaiterais mettre à profit, et qui me permettront de m’épanouir en réalisant des projets apportant une plus-value et une pérennité à votre l’entreprise.