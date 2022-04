Aurélie CAMPO

Bonjour,



Je propose un accompagnement au mieux-être sur Besançon et environs.



Vous pouvez me consulter lors d'une période difficile (deuil, séparation, dépendance affective, scénarios répétitifs, problèmes relationnels, perte d'emploi ),



Dans le cadre d'une démarche de développement personnel (augmenter la confiance en vous, établir un projet de vie, etc)



Mais aussi pour vous aider à mettre en place un mode de vie sain et équilibré afin de favoriser les conditions pour une santé optimale.



Mes connaissances et mes compétences vous aideront à acquérir confiance, sérénité et équilibre.



Vous pouvez donc faire appel à moi de manière occasionnelle, plus régulière, pour une mise au point ou un besoin d'écoute, le but étant d’acquérir les clés de l'autonomie et de l'indépendance, et ce, dans tous les domaines de votre vie ;)

Dans le domaine professionnel , voici ce que je propose : Coaching de carrière (mieux vivre au travail, reconversion professionnelle...), Coaching social (recherche d'emploi, réinsertion sociale, vaincre l'isolement...), Coaching bien être (gestion du stress, mieux communiquer, mieux se connaître, améliorer son hygiène de vie, reprendre confiance en soi...) et formation professionnelle dans le domaine commercial et celui de la communication.

Je propose également des ateliers de techniques d'improvisation et d'expression orales et corporelle.

Je suis coach certifié, basée à Besançon.



A bientôt !

Aurélie



Mes compétences :

Prévention des risques psychosociaux

Prise de rendez vous

Accueil physique et téléphonique

Validation des acquis

Tutorat et formation interne

Élaboration de projet professionnelle

Gestion des compétences

Techniques de vente

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Communication d'entreprise

Cohésion en équipe

Gestion du stress

Prise de parole en public et conduite de réun

Administratif et technique